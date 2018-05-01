10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendilerini kargocu olarak tanıtarak girdikleri evde, Melek Vonal'ı (66) döverek, ziynet eşyalarının çalınması olayıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden T.D. adlı kadının, ailenin yakın dostu olduğu, apartmanın kapı şifreleri ve evdeki ziynet eşyaları hakkında bilgi verdiği belirlendi. Olayla ilgili daha önce de 2 kişi tutuklanmıştı.