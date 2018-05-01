10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

KOCAELİ İzmit'te kendilerini kargocu olarak tanıtıp, 66 yaşındaki kadını darp eden gasp çetesi çökertildi. Çete liderinin darp edilen yaşlı kadının kızının yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendilerini kargocu olarak tanıtarak girdikleri evde, Melek Vonal'ı (66) döverek, ziynet eşyalarının çalınması olayıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden T.D. adlı kadının, ailenin yakın dostu olduğu, apartmanın kapı şifreleri ve evdeki ziynet eşyaları hakkında bilgi verdiği belirlendi. Olayla ilgili daha önce de 2 kişi tutuklanmıştı.

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10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

​Olay, 9 Mart günü Bağçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Kar maskeli 2 kişi Melek Vonal'ın kapısını çalıp, kargocu olduklarını söyledi. Vonal kapıyı açınca, içeri giren 2 kişi, yaşlı kadını dövüp, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra boğazına bıçak dayadı.

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10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

Evi alt üst eden şüpheliler, ziynet eşyalarını çaldı. Bu sırada, Vonal'ın sipariş ettiği çilekleri getiren market çalışanı, apartmanın girişinde zili çaldı. Paniğe kapılan şüpheliler, kaçtı.

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10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

Kendi çabasıyla ellerini çözmeyi başaran Melek Vonal, kızı Fatma Vonal’ı aradı. Kızının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vonal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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