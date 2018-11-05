10 kilo kahveye 10 bin tokmak Bu lezzet makineden çıkmaz

ANTALYA’daki Kahve Festivali'ne katılan 52 yaşındaki Ferit Toprak kahve tutkunlarına hünerlerini sergiledi. Toprak, 10 kilo kahve çıkarmak için her gün 10 saat kahve dövdüğünü söyledi.

Havanda dövülerek hazırlandığı için zahmetiyle bilinen dibek kahvesini, her gün 10 saat boyunca 20 kilo ağırlığındaki tokmağıyla vurarak hazırlayan Ferit Toprak, dibek kahvesi yapımının ne kadar zor bir iş olduğunu göstermek için Antalya'ya gittiğini belirtti. Twitter

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Havanda dövülerek hazırlandığı için zahmetiyle bilinen dibek kahvesini, her gün 10 saat boyunca 20 kilo ağırlığındaki tokmağıyla vurarak hazırlayan Ferit Toprak, dibek kahvesi yapımının ne kadar zor bir iş olduğunu göstermek için Antalya'ya gittiğini belirtti. Twitter

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BU LEZZET MAKİNEDEN ÇIKMAZ

2 asırlık taş havanda 10 yıldır her gün tokmağıyla kahve dövdüğünü söyleyen Toprak, "10 kilo kahve çıkarmak için 10 saat tokmak vuruyorum. Kahve makineleri ile 10 kilo kahveyi 2 dakikada çıkarmak mümkün bu devirde ama bu lezzeti o makinelerden alabilecek misiniz? Deneyin ve görün" dedi.

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