10 kilo kahveye 10 bin tokmak Bu lezzet makineden çıkmaz

ANTALYA’daki Kahve Festivali'ne katılan 52 yaşındaki Ferit Toprak kahve tutkunlarına hünerlerini sergiledi. Toprak, 10 kilo kahve çıkarmak için her gün 10 saat kahve dövdüğünü söyledi.

10 kilo kahveye 10 bin tokmak Bu lezzet makineden çıkmaz

Havanda dövülerek hazırlandığı için zahmetiyle bilinen dibek kahvesini, her gün 10 saat boyunca 20 kilo ağırlığındaki tokmağıyla vurarak hazırlayan Ferit Toprak, dibek kahvesi yapımının ne kadar zor bir iş olduğunu göstermek için Antalya'ya gittiğini belirtti.

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10 kilo kahveye 10 bin tokmak Bu lezzet makineden çıkmaz

Havanda dövülerek hazırlandığı için zahmetiyle bilinen dibek kahvesini, her gün 10 saat boyunca 20 kilo ağırlığındaki tokmağıyla vurarak hazırlayan Ferit Toprak, dibek kahvesi yapımının ne kadar zor bir iş olduğunu göstermek için Antalya'ya gittiğini belirtti.

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10 kilo kahveye 10 bin tokmak Bu lezzet makineden çıkmaz

BU LEZZET MAKİNEDEN ÇIKMAZ
2 asırlık taş havanda 10 yıldır her gün tokmağıyla kahve dövdüğünü söyleyen Toprak, "10 kilo kahve çıkarmak için 10 saat tokmak vuruyorum. Kahve makineleri ile 10 kilo kahveyi 2 dakikada çıkarmak mümkün bu devirde ama bu lezzeti o makinelerden alabilecek misiniz? Deneyin ve görün" dedi.

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10 kilo kahveye 10 bin tokmak Bu lezzet makineden çıkmaz

10 BİN KEZ VURUYOR
İşini yaparken tokmak vuruşlarını da saydığını belirten Ferit Toprak, "Kromdan yapılmış 20 kilo ağırlığındaki tokmağımı, günde tam 10 bin kez havana vuruyorum. Türkiye'de benden başka bu olayı yapan yoktur. Belki ağır gelmeyebilir size ama sürekli yaptığınızda tokmağın ağırlığı da artıyor. Kolay değil gerçekten ama işimi severek yapıyorum" açıklamasında bulundu.

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