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10 Kasım resmi tatil mi 2018 hangi güne denk gelir?

10 Kasım resmi tatil mi 2018 hangi güne denk gelir?

10 Kasım resmi tatil mi 2018, 10 kasım hangi güne denk geliyor soruları kasım ayının başlaması ile merak konusu oldu. 1938 yılında hayatını kaybeden Atatürk'ün ölüm günü olan 10 Kasım birçok vatandaş tarafından resmi tatil olarak bilinir. Peki 10 kasım resmi tatil mi, okullar tatil mi, 10 kasım hangi gün?

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 11:08 - Güncelleme: 01-11-2018 12:00

Kasım ayının başlaması ile birlikte birçok vatandaş 10 Kasım resmi tatil mi, okullar 10 kasımda tatil mi olacak araştırması yapmaya başladı bile. Ulu Önder Atatürk'ün ölüm günü olan 10 Kasım için yurt genelinde anma törenleri  yapılacak ve 1938 yılında saat 09.05'te Dolmabahçe'de vefat eden Atatürk saygıyla ve özlemle anılacak. Peki 10 Kasım hangi gün, resmi tatil olacak mı?

Birçok kişi tarafından 10 Kasım resmi tatil olarak bilinse de aslında 10 Kasım 2018 resmi tatil değil, yani okullar tatil olmayacak. Fakat bu sene 10 Kasım cumartesi gününe denk geldiği için okullar zaten kapalı olacak. Atatürk'ü anma 10 Kasım törenleri ise bazı okullarda 9 kasım cuma günü, bazı okullarda ise 12 Kasım pazartesi günü yapılacak. 

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? NE ZAMAN VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR: Resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bugünde saat 09:05 geçe törenler yapılacak. 10 Kasım cumartesi günü ise kamu kuruluşları tatil olmayacak.

10 KASIM’DA NELER YAPILIR: 10 Kasım günü Anıtkabir ziyaret edilmekte, başkent Ankara'da resmi tören yapılmaktadır. Türkiye'nin genelinde de yas tutulmaktadır. Her yıl 10 Kasım günü, saat 09:05'te trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Ayrıca, tüm bayraklar 10 Kasım günü yarıya indirilir.

 ATATÜRK'ÜN SON GÜNÜ SON SÖZLERİ: Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki son günü her zaman merak konusu olmuştu. Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’ndaki son günü hakkında birçok söylenti var. Bunlardan biri de söylediği son sözü. 1938 yılının sabahı Dolmabahçe Sarayı'nda tedaviye devam eden Atatürk komadan doktoru yanına geliyor. O anları Erol Mütercimler şöyle anlattı; ‘Doktoru artık son komaya doğru Atatürk’ün yanına gelir. Elini tutar. Dilinizi çıkarın paşam der. O sırada Atatürk ‘Ve Aleykümselam..’ der ve yaşama veda eder’.

CELAL BAYAR KİTABINDA FARKLI: Celal Bayar ise Atatürk'ün son sözünün saat kaç olduğunu söylüyor. Bir kitabında anlatan Celal Bayar yakın dostunun anısına yer veriyor. M. Kemal Atatürk’ün ölüm anını yakın dostu Falih Rıfkı Atay şöyle anlatıyor: “Atatürk bir defa üç gün süren bir komaya girdi. Kendine geldiği vakit, uyumuş olduğunu söylediler. Pek inanmamış, fakat ne olduğunu da anlamamıştı. (…) Fakat ikinci ve son komadan uyanamadı. Kıvranmalar, çırpınmalar içinde yanıyordu. Kendini kaybetmeden son sözü: “Saat kaç?” olmuştu.



 

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