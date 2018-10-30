10 Kasım ne zaman hangi güne denk geliyor?

10 Kasım hangi güne geliyor ve resmi tatil mi? 10 Kasım 2018 bu yıl cumartesi gününe denk gelecek. 2018 resmi tatiller takviminde ise 10 Kasım resmi tatil olarak görülmüyor. Ulu Önderimiz Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan bu günde yurt genelinde saat 09.05'te anma törenleri düzenlenecek ve Atatürk özlemle ve rahmetle anılacak.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ: Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 10 Kasım Atatürk'ü anma günü okullar tatil olmayacak. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bugünde saat 09:05 geçe törenler yapılacak. 10 Kasım cumartesi günü ise kamu kuruluşları tatil olmayacak.

10 KASIM ÖNEMİ: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde ebediyete intikal etti. Gazi Atatürk'ün ölümünün ardından her yıl 10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü, 10-16 Kasım tarihleri ise Atatürk Haftası olarak kabul edilmiştir. 10 Kasım anlam ve önemi açısından çok anlamlı bir gündür. Üzerinden geçen 78 yıla rağmen Atatürk, Türk halkının aklında fikirleriyle, duruşuyla, kişiliğiyle, dünya görüşüyle silinmez bir iz bırakmıştır. 10 Kasım anlam ve önemi açısından Ata'yı anma, anlama, hafızaları tazeleme günüdür.

Atatürk, Türk milleti için sadece Türk Kurtuluş Savaşı'na öncülük etmesinden, örgütlemesinden dolayı değil, fikirlerinden dolayı da önemli bir simge haline gelmiştir. Millete Cumhuriyet ve Demokrasi gibi kavramları sahiplendirme, Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine getirebilme, gericiliğin önünde durmanın mücadelelerini vermiştir Gazi Atatürk. 10 Kasım anlam ve önemini anlamak aslında Atatürk'ün fikirlerini anlamaktır. Atatürk'ün ve şehitlerimizin miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'nin var oluş sebebini anlamaktır. 10 Kasım anlamı ve önemi Türkiye Cumhuriyeti'ni daima ileri taşımaktır.

10 Kasım ve Atatürk Haftası bizler için Atatürk'ün fikirlerini anlama, koruma ve gençlerimize aşılama günleridir. Bugünlerde Ata'yı her zamankinden daha iyi anlamalı, onun gösterdiği hedefe odaklanmalıyız. Türkiye'yi bilimde, teknolojide, ekonomide ileri taşımalı ve bunları yaparken iyi insan, iyi vatandaş olmanın mücadelesini vermeliyiz.