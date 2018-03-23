  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

10 işçinin can verdiği asansör faciası davasında karar

10 işçinin can verdiği asansör faciası davasında karar

MECİDİYEKÖY'deki 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciası davasında 9 sanık, "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 8 yıl  4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 9 sanık sanık hakkında verdiği bu cezayı, "Sanıkların suçu taksirle işlemeleri ve tali kusurlu olmaları" gerekçesiyle 60 bin 800'er TL adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-03-2018 17:01 - Güncelleme: 23-03-2018 17:01

İSTANBUL Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör faciasına ilişkin 25 tutuksuz sanığın yargılandığı dava 4 yıl sonra karara bağlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasına asansör faciasında yaşamını yitiren 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hıdır Ali Genç'in babası Mustafa Genç ile yine kazada ölen İsmail Sarıtaş'ın kardeşi Ferit Sarıtaş katıldı. Duruşmada 5 tutuksuz sanık hazır bulunurken, diğer sanıkları ise avukatları temsil etti. 

ÖLEN İŞÇİNİN BABASI: BU KAZA DEĞİL, CİNAYETTTİR 
İlk olarak söz alan müşteki avukatı Yıldız İmrek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra söz alan Mustafa Genç, "Orada ben de çalıştım. İnsanca önlem alınmadığını herkes biliyor. Bu kaza değil, cinayettir" diyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. 

Ferit Sarıtaş da, şikayetçi olduğunu söyledi.   

8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI, 60 BİN 800 TL'YE ÇEVRİLDİ
Daha sonra sanıklar söz alarak beraat talebinde bulundu. Duruşmayı karara bağlayan mahkeme heyeti, asansör bakım ve tamir işlerinden sorumlu şirket çalışanları Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç ve Adem Akyıldız ile inşaat firması bünyesinde çalışan Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz ile iş güvenliği firması çalışanları Ahmet Sait Demir ve Mert Çanakçı'nın üzerilerine atılı, "Taksirle ölüme sebebiyet" vermek suçundan, önce 10 yıl hapis cezasına hükmetti. Daha sonra sanıkların sabıkasız oluşu ve duruşmalardaki davranışları dikkate alınarak cezanın 8 yıl 4 aya indirilmesine karar verdi. Mahkeme, bu 8 yıl  4 ay hapis cezasını ise, "Sanıkların suçu taksirle işlemeleri ve tali kusurlu olmaları" gerekçesiyle günlüğü 20 TL'den 60'ar bin 800'er TL adli para cezasına çevrilmesine hükmetti. Mahkeme sanıkların meslek ve sanatın gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla suç işledikleri gerekçesiyle 3 ay süreyle meslekten yasaklanmalarını da hükmetti.  Mahkeme, olayda kusurlarının bulunmaması nedeniyle 16 sanığın beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN
Şişli'de 6 Eylül 2014'te, eski Ali Sami Yen Stadı arazisindeki inşaatta malzeme ve işçi taşıyan asansörün 32. kattan zemine düşmesi sonucu,  Murat Usta, Tahir Kara, Vahdet Biçer, Hıdır Ali Genç, Menderes Meşe, Ferdi Kara, İsmail Sarıtaş, Bilal Bal, Cengiz Tatoğlu ve Cengiz Bilgi  isimli 10 işçi hayatını kaybetmiş, olayda sorumluluğu bulunduğu iddia edilen 25 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcısı Erdal Bağcı tarafından hazırlanan iddianamede, "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 2,5 yıldan 22,5'ar yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 10 işçinin can verdiği asansör faciası davasında karar haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Mart 2018 17:21 Yani ufak bi matematik hesabi ile 1 sene ceza yaklasik 7200 lira

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro