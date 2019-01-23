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10 federasyon ve 489 dernekten Özhaseki'ye destek

10 federasyon ve 489 dernekten Özhaseki'ye destek

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye 10 federasyon ve 489 dernekten destek geldi.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 15:32 - Güncelleme: 23-01-2019 15:32

Ankara sivil toplum buluşmalarında apılan açıklamada "Hizmet için, proje için, çocuklarımız için, daha fazla üretim ve alın teri için AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye destek olmaya karar verdik" denildi.

İşte Özhaseki'ye destek veren 10 federasyon ve 489 derneğin basın açıklaması;

Değerli basın mensupları, kıymetli federasyon başkanlarımız ve dernek yöneticisi kardeşlerim Ankara sivil toplum buluşmaları basın toplantımıza hoş geldiniz. Ocak ayı içerisinde bu soğuk kış gününde bizleri yalnız bırakmadınız o nedenle hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum…

Bugün buradaki toplantımıza katılan değerli federasyon başkanlarımız var. Müsadenizle onları takdim etmek istiyorum. Kırşehirliler federasyonu başkanı hilmi gökçınar, yozgatlılar federasyonu başkanı Ahmet Koç, Ankaralılar federasyonu başkanı Celalettin Uludağ, Çankırılılar Federasyonu Başkanı Adem Can, bendeniz Çorumlular Federasyonu Başkanı Hayri Çağır, Kars Ardahan Iğdır Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım, Niğdeliler Federasyonu Başkanı Emin Özer, Gümüşhaneliler Federasyonu Hamdi Aslan, Erzurumlular Federasyonu Başkanı Feridun Ünal ve Kırıkkaleliler Vakfı Başkanı Aytekin Araç...

"BU SEÇİM FEVKALEDE ÖNEMLİDİR"
Sevgili dostlar malumunuz 31 mart tarihinde çok önemli bir seçime gidiyoruz. Bu seçimler cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra yapılan ilk yerel seçimler olması nedeniylede fevkalade önemlidir.

"KANAATLERİMİZİ PAYLAŞMAK İÇİN BİRARAYA GELDİK"
Bizler ankarada yaşayan, ankarada ekmek parası kazanan ömrünü ankaraya vermiş sivil toplum kuruluşları olarak bu seçimlerle ilgili kanaatlerimizi paylaşmak üzere bir araya geldik. bizlerin ankaraya borcu vardır. Ankara'nın havasını soluyoruz. Ankara'nın suyunu içiyoruz. Bu kentte ekmeğimizi kazanıyoruz. O nedenle bu şehirde olup biten herşey bizleri yakından ilgilendiriyor.

Bizler hemşehrilerimizin sorunlarını çözen kuruluşlarınız. Onların düğünlerinde varız. cenazelerinde varız. Hastanelerinde varız. Eğitim için yavrularımıza burslar veriyoruz. Sportif faaliyetler yapıyoruz. Sosyal ve kültürel faaliyetler yapıyoruz.

Ancak burada bir noktanın altını çizmek isterim. bizler sadece hemşehrilerimizin sorunlarını çözmek için kurulmadık. Ülkemizi ilgilendiren her türlü sosyal ve siyasal olaylara ilişkin kanatlerimizide belirtmek bizim temel görevimiz.

 

"VATAN İÇİN CANIMIZI FEDA ETMEYE HAZIRIZ"

Bizler ezan diyen, bayrak diyen, Cumhuriyet diyen kuruluşlarız. bizler kurtuluş savaşında nasıl cephede yer aldıysak bugün yine vatan için canımızı feda etmeye hazırız. Gezi olaylarında nasıl milli iradenin yanında yer aldıysak, 15 Temmuz hain darbesine nasıl direndiysek yarın yine direniriz.

Sevgili kardeşlerim gelelim yerel seçimlere 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde hizmet için, proje için, çocuklarımız için, daha fazla üretim ve alın teri için AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye destek olmaya karar verdik.

Kayseri'de yapılan projeler ortadadır. Türkiye'nin en büyük stadyumunu yapan, Türkiye'nin en büyük kayak tesilerini yapan Mehmet Özhaseki'nin Ankaralıların yıllardır beklediği hizmetleri yapacağına inancımız tamdır.

Bizler bu kararı alırken istişare ettik. Ankara adaylarının projelerine baktık. Bir tek proje sayın Mehmet Özhaseki'de var. Hamasi söylemlerle, hayali projelerle Ankara idare edilemez. Projelerin ayakları yere basmalıdır. Projede kaynaklar belirtilmelidir. Proje akla ve hayatın gerçeklerine uygun olmalıdır.

Bir de adayların dün yaptıklarına da baktık. Mehmet Özhaseki yaptığı hizmetlerle bizlere güven verdi. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. O nedenle ekmeğimiz için, daha yeşil bir Ankara için, çocuklarımız için kararırmız Mehmet Özhaseki'dir.. Bizler 10 federasyon başkanı ve 489 dernek başkanı adına bu açıklamayı yapıyor ve yerel seçimlerde kararımız Mehmet Özhaseki diyoruz. Sayın Özhaseki'yi destekliyoruz. Yapılacak seçimler ülkemiz için hayırlı olsun diyoruz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • salih 23 Ocak 2019 16:44 STK sözümona sivil toplum kuruluşu, siyasilere teşrifatçılık yapıyorlar... 10 federasyon ve 489 dernekten destek-miş... Bu federasyon ve dernekler ne zaman, nasıl, hangi para ile kurulmuş!?.. Her birinin birer başkanından başka "hiç kimsenin oyu çantada keklik" değildir... Ekonomik kriz, doğalgaza, elektriğe, A'dan Z'ye herşeye % 30 - 60 zam: Millet sandıkta cevabı verecek; sabredin 31 marta az kaldı...Her şeye rağmen millet oy vermeye devam ederse biliniz ki her şeye müstehaktır...

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