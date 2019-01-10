10 bin lira kredi kartı kredisinin ödemesi ne kadar Ziraat Bank'ın şartları var

Ziraat Bankası’nın kredi kartı borcu için kredi şartları belli oldu, kritik tarih 31 Aralık 2018 ve önemli iki şartı var.

Kredi kartı borcunu ödemekte zorluk çekenler için Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi verecek. Bu kredinin faiz oranları hiçbir yerde bulamayacağınız kadar düşük. Haliyle başka bankalar da dahil kredi kartı borcunuz varsa bunları çekeceğiniz bu özel kredi ile kapatıp çok daha düşük faiz ödeyebilirsiniz. Elbette bu kredinin bir özel şartı da var. Sizler için Ziraat Bankası kredi kartı kredisinin şartlarını ve geri ödeme tablolarını çıkarttık. İşte krediyle ilgili bilmeniz gerekenler. Twitter

Facebook 1 16

KREDİNİN EN ÖNEMLİ ŞARTI : Kredi kartı kredisi almak için borç süresinin 31 Aralık 2018 ve öncesinde olması gerekiyor. Yani 1 Ocak’tan itibaren yapılan kart harcamaları kapsam dışı kalacak. Krediden yararlanabilmenin en önemli şartı ise “müşterisi olduğunuz banka tarafından takibe alınmamış olmak”. Twitter

Facebook 2 16

KREDİYİ KİMLER ALABİLECEK? : Ziraat Bankası, kredi kartı borçlusuna 24 aya kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,20 faizle bireysel ihtiyaç kredisi kullandıracak. Bu kredi Ziraat Bankası'na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çekenlere de verilecek. Twitter

Facebook 3 16