1 trilyonluk şirket nasıl çöktü?

Dünya medyası bu hafta dünyanın ilk trilyon dolarlık şirketinin haberlerini yaptı. Zira Apple geçtiğimiz günlerde 1 trilyon dolar değere ulaştı

1 trilyonluk şirket nasıl çöktü?

Dünya medyası bu hafta dünyanın ilk trilyon dolarlık şirketinin haberlerini yaptı. Zira Apple geçtiğimiz günlerde 1 trilyon dolar değere ulaştı. Ancak Apple'dan önce bu eşiği aşan bir şirket daha vardı işte o şirketin yükseliş ve çöküş hikayesi

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1 trilyonluk şirket nasıl çöktü?

Apple, Perşembe günü tek hisse fiyatı 205,05 dolara çıkınca tarihi bir eşiği geçmiş oldu. Şirket sadece bir gün önce 2018'in üçüncü çeyreğinde rekor gelir elde ettiğini duyurmuştu. Ancak Amerikan teknoloji devi bu alanda bir ilk değil. Bu rekor piyasa değerine bir Çin şirketi 11 yıl önce ulaşmıştı. Hatırlanmamasının nedeni büyük bir çöküş yaşaması olabilir.

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1 trilyonluk şirket nasıl çöktü?

Çin'in dev petrol şirketi PetroChina, Kasım 2007'de Şangay Borsası'nda 13 basamaklı bir rakamla piyasa zirvesine ulaşmıştı. Şirketin piyasa değeri tam 1 trilyon dolardı. BBC’de yer alan kabere göre, kimileri ise o dönem bu piyasa değerlendirmesine karşı çıktı. PetroChina'nın hisselerinin yalnızca küçük bir kısmı halka açılmıştı ve Çinli yatırımcılar sadece kendi ülkelerinde hisse satın alabiliyorlardı. Ortaya sıradışı bir arz-talep senaryosu çıktı. Ancak bunu takiben yaşanan çöküşün büyüklüğüyle ilgili kimsenin kuşkusu yok.

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1 trilyonluk şirket nasıl çöktü?

Sadece 24 saat içinde PetroChina, gezegenin en değerli şirketleri ExxonMobil ve General Motors'un toplam sermaye miktarını aştı.

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