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1 tatlı kaşığı bal kaç kalori-Kalori hesaplama cetveli

1 tatlı kaşığı bal kaç kalori-Kalori hesaplama cetveli

Yazın yavaş yavaş yaklaşması ile birlikte birçoğumuz yediğimize içtiğimize dikkat eder oldu. Peki özellikle kahvaltıda tercih ettiğimiz bir tatlı kasığı balda kaç kalori var dersiniz? Sizler için bir tatlı kaşığı balın kaç kalori ettiğini ve besinlerin kalori değerlerini hesapladık.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 12:00 - Güncelleme: 14-03-2018 12:00

Bir tatlı kasığı balda kaç kalori var sorusu yazın yaklaşması ile birlikte sık sık aranmaya başladı. Yaza daha sıkı ve fit bir şekilde girmek isteyenler diyet programlarına bakmaya başladı bile. Peki özellikle kahvaltı masalarının vazgeçilmezi olan 1 tatlı kaşığı balda  kaç kalori var biliyor musunuz?

Ortalama 5 gr olan 1 aşığı balda 15 kalori vardır. Peki yazın yaklaşmasıyla gün için sıkça tükettiğimiz bitter çikolata, dondurma, kakao ve üzüm pekmezinde kaç kalori var? Kalori cetveline göz atın!

EKMEK YARARLI MI ZARARLI MI: Ekmek bazı uzmanlara göre gereksiz ve hatta zararlı bile olsa, faydaları olduğu da yadsınamaz. B1, B2, B3, B9, demir, tiamin, riboflavin, niasin, folik asit gibi değerli vitamin ve mineralleri içerir. Vücuda gereksinim duyduğu vitaminleri veren, enerji sağlayan, kan hücresi oluşumuna destek sağlayan ve sinir sisteminin korunmasını sağlayan bir yiyecek olan ekmek, kalp sağlığını koruyucu folat sayesinde de  önemini pekiştirir.

Ama işlemden geçmiş ekmekler bu çok değerli mineral ve vitaminlerin çoğundan yoksundur. Bu sebeple ekmeği evde yapmak, onu besin değeri açısında çok daha değerli kılar.

Bir adet ekmekte glusit, su, protein, lipit ve madeni tuzlar bulunur.

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