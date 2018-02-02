1 Şubat 2018 reyting sonuçları Mehmetçik Kut'ul Amare zirveyi sarsıyor

Perşembe günleri Mehmetçik Kut'ul Amare dizisinin başlaması işler fena kızıştı... Vatanım Sensin yayınlandığı günden bu yana hep zirvedeki yerini koruyordu. Ta ki Bizim Hikaye başlayana kadar. FOX TV'nin Shameless dizinden uyarlaması olan Bizim Hikaye, Kanal D'nin dizisi Vatanım Sensin'in reytinglerine ket vurmuştu. Ancak Bizim Hikaye'nin de saltanatı çok uzun sürmedi. TRT 1'in yeni dizi Mehmetçik Kut'ul Amare şimdiden fenomen olma yolunda. Öte yandan ATV'nin Kanatsız Kuşları da reyting yarışında. Peki reytinglerde neler oldu? 1 Şubat Ocak 2018 Perşembe akşamı reytinglerinde kim galip geldi? İşte 1 Şubat Ocak 2018 Perşembe reyting sonuçları...
Perşembe akşamının reytingleri adeta arapsaçına döndü. Bizim Hikaye Total'in, Vatanım Sensin AB'nin, Mehmetçik Kut'ul Amare ise ABC'nin zirvesinde yer aldı. Listenin geri kalanında durum ne? Kim izlendi, kim daha çok konuşuldu?
Total'de FOX TV'de ekrana gelen Bizim Hikaye dizisi 19.19 share ile zirvede yer aldı. İkinci sırada 12.37 share ile TRT 1'de yayınlanan Mehmetçik Kûtulamâre, üçüncü sırada ise 15.12 share ile Fatih Portakal ile FOX Ana Haber yer aldı.
AB grubunda Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin dizisi 19.02 share ile zirveyi kaptı. İkinci sırada 16.4 share ile Mehmetçik Kûtulamâre, üçüncü sırada ise Fatih Portakal ile FOX Ana Haber yer aldı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER