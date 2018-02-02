1 Şubat 2018 reyting sonuçları Mehmetçik Kut'ul Amare zirveyi sarsıyor

Perşembe günleri Mehmetçik Kut'ul Amare dizisinin başlaması işler fena kızıştı... Vatanım Sensin yayınlandığı günden bu yana hep zirvedeki yerini koruyordu. Ta ki Bizim Hikaye başlayana kadar. FOX TV'nin Shameless dizinden uyarlaması olan Bizim Hikaye, Kanal D'nin dizisi Vatanım Sensin'in reytinglerine ket vurmuştu. Ancak Bizim Hikaye'nin de saltanatı çok uzun sürmedi. TRT 1'in yeni dizi Mehmetçik Kut'ul Amare şimdiden fenomen olma yolunda. Öte yandan ATV'nin Kanatsız Kuşları da reyting yarışında. Peki reytinglerde neler oldu? 1 Şubat Ocak 2018 Perşembe akşamı reytinglerinde kim galip geldi? İşte 1 Şubat Ocak 2018 Perşembe reyting sonuçları...