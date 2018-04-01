1 Nisan şakaları resimli detaylı anlatım-yeni 2018

1 Nisan nedir, neden 1 Nisan kutlanır ve 1 Nisan hakkında merak edilenler haberimizde. Aptallar günü, balık günü ve hile günü olarak da bilinen 1 Nisan için sizlere resimli şakalar hazırladık.

1 Nisan şakaları resimli detaylı anlatım-yeni 2018

1 Nisan nedir, neden 1 Nisan kutlanır ve 1 Nisan hakkında merak edilenler haberimizde. Aptallar günü, balık günü ve hile günü olarak da bilinen 1 Nisan için sizlere resimli şakalar hazırladık. Tüm dünyada kutlanan bu gün için resimli detaylı anlatımlı en yeni ve komik 1 Nisan şakalarını bir araya getirdik, bugünü özele unutulmak kılmak isterseniz sizin içi hazırladığımız önerilere göz atın!

114
1 Nisan şakaları resimli detaylı anlatım-yeni 2018

1 Nisan şakaları, yaratıcı eğlenceli ve yeni 1 Nisan şakaları neler soruları bugün en çok arananların başında geldi. Tarih boyunca farklı isimlerle adlandırılan 1 Nisan 'aptallar günü' 'Balık günü' olarak bilinir. Bu günde insanlar birbirine şaka hazırlar ve keyifli anılar biriktirir. İşte en eğlenceli, yeni ve komik 1 Nisan şakaları.

214
1 Nisan şakaları resimli detaylı anlatım-yeni 2018

1 NİSAN’IN TARİHÇESİ: 1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa’da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart’tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles’in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan’da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan’a “aptallar günü” adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler.

314
1 Nisan şakaları resimli detaylı anlatım-yeni 2018

Nisan 1'in tarihi hakkında her kültürde farklı bir efsane bulunur. Bunlar içerisinde en yaygın olanı ise Fransa'ya ait olanıdır. Fransızlar bu güne Poisson d'avril derler, yani Nisan Balığı. 1564 yılında Fransa Kralı IX. Charles, yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırır.

414
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro