1 Nisan şakaları resimli detaylı anlatım-yeni 2018

1 Nisan nedir, neden 1 Nisan kutlanır ve 1 Nisan hakkında merak edilenler haberimizde. Aptallar günü, balık günü ve hile günü olarak da bilinen 1 Nisan için sizlere resimli şakalar hazırladık. Tüm dünyada kutlanan bu gün için resimli detaylı anlatımlı en yeni ve komik 1 Nisan şakalarını bir araya getirdik, bugünü özele unutulmak kılmak isterseniz sizin içi hazırladığımız önerilere göz atın!
1 Nisan şakaları, yaratıcı eğlenceli ve yeni 1 Nisan şakaları neler soruları bugün en çok arananların başında geldi. Tarih boyunca farklı isimlerle adlandırılan 1 Nisan 'aptallar günü' 'Balık günü' olarak bilinir. Bu günde insanlar birbirine şaka hazırlar ve keyifli anılar biriktirir. İşte en eğlenceli, yeni ve komik 1 Nisan şakaları.
1 NİSAN’IN TARİHÇESİ: 1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa’da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart’tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles’in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan’da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan’a “aptallar günü” adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler.
Nisan 1'in tarihi hakkında her kültürde farklı bir efsane bulunur. Bunlar içerisinde en yaygın olanı ise Fransa'ya ait olanıdır. Fransızlar bu güne Poisson d'avril derler, yani Nisan Balığı. 1564 yılında Fransa Kralı IX. Charles, yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırır.
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