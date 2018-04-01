1 Nisan şakaları resimli detaylı anlatım-yeni 2018

1 Nisan nedir, neden 1 Nisan kutlanır ve 1 Nisan hakkında merak edilenler haberimizde. Aptallar günü, balık günü ve hile günü olarak da bilinen 1 Nisan için sizlere resimli şakalar hazırladık.

1 Nisan nedir, neden 1 Nisan kutlanır ve 1 Nisan hakkında merak edilenler haberimizde. Aptallar günü, balık günü ve hile günü olarak da bilinen 1 Nisan için sizlere resimli şakalar hazırladık. Tüm dünyada kutlanan bu gün için resimli detaylı anlatımlı en yeni ve komik 1 Nisan şakalarını bir araya getirdik, bugünü özele unutulmak kılmak isterseniz sizin içi hazırladığımız önerilere göz atın! Twitter

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1 Nisan şakaları, yaratıcı eğlenceli ve yeni 1 Nisan şakaları neler soruları bugün en çok arananların başında geldi. Tarih boyunca farklı isimlerle adlandırılan 1 Nisan 'aptallar günü' 'Balık günü' olarak bilinir. Bu günde insanlar birbirine şaka hazırlar ve keyifli anılar biriktirir. İşte en eğlenceli, yeni ve komik 1 Nisan şakaları. Twitter

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1 NİSAN’IN TARİHÇESİ: 1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa’da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart’tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles’in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan’da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan’a “aptallar günü” adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Twitter

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