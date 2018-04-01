1 Nisan nedir neden şaka yapılır-1 Nisan tarihi kaç yıldır var?

1 Nisan günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanan günlerden biridir. Peki bu günde insanlar birbirine neden şaka yapar, tarihi ve 1 Nisan'da yaşananlar olayların tümü haberimizde.

1 NİSAN HİLE GÜNÜ: 1 Nisan için bilinen en eski 1 Nisan hikayesi, 1 Nisan şakalarınının çıkış tarihini şu şekilde anlatır. 15. yüzyılın sonlarında, Haçlı ordusu İspanya'daki Endülüs Müslümanlarının son kalesini (Gırnata) kuşatır. Uzun süren bir kuşatma olmasına rağmen, kış aylarının da etkisiyle, kale korunabilmektedir.

Durumun zorluğunun bilincinde olan Haçlı ordusunun komutanı kaleyi düşürmek için değişik taktikler düşünmektedir. En sonunda aklına bir fikir gelir. 31 Mart gecesi kalenin önüne giderek bir elinde Kur an bir elinde İncil, kaledekilere seslenir;

"Şu iki kitap üzerine yemin ederim ki, teslim olursanız bu akşam size bir şey yapmayacağım" der. Bunun üzerine gerekli görüşmeler sonrasında Müslümanlar canlarının kurtarılması karşılığında kaleyi teslim ederler. Ertesi gün sabah, yani 1 Nisan sabahı, Haçlı ordusu komutanı bütün Müslümanların öldürülmesi için emir verir. Bunun üzerine Müslümanlar , bizi öldürmeyeceğinize dair "yemin etmiştiniz, bize söz vermiştiniz" derler.

Bu söz üzerine Haçlı ordusunun komutanı "Benim sözüm size dün akşam içindi, bugün için size bir sözüm yoktur" diye cevap verir ve Bütün Müslümanlar orada şehid edilirler. Hikaye'ye göre o gün bugündür. 1 Nisan Hristiyanlar arasında Hile Günü olarak kutlanmaktadır.

1 NİSAN OLAYLARI...

527 - Bizans İmparatoru I. Justinus, yeğeni I. Justinian'ı veliahtı ilan etti.

1564 - İlk "1 Nisan" şakaları Fransa'da yapılmaya başlandı. Bu yıl değiştirilen takvime göre, eski yılbaşı sayılan Nisan'ın 1'i, yerini yeni yılbaşı 1 Ocak'a bırakmaktaydı. Nisan'ın ilk günü, yeni yıl kutlamaya alışmış olan halk ve yeni takvim uygulamasını beğenmeyenler, çeşitli şakalar yapmaya başladılar. Fransızlar, bu şakalara "Poisson D'avril" (Nisan balığı) adını verdiler.

1778 - Oliver Pollock, Dolar'ın simgesini yarattı.

1826 - Samuel Morey, içten yanmalı motorun patentini aldı.

1867 - Singapur, Birleşik Krallık Kraliyet Kolonisi oldu.

1873 - Britanya buharlı gemisi "SS Atlantic", İskoçya açıklarında battı; 547 kişi öldü.

1873 - Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre adlı oyununun ilk temsili, İstanbul'daki Gedikpaşa Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

1916 - Mustafa Kemal, Miralaylığa (Albaylığa) yükseltildi.

1921 - Metristepe'deki 10. Yunan Tümeni'nin geri çekilmesinin ardından taarruza geçen Kuva-yi Milliye, İkinci İnönü Muharebesi'ni kazandı.

1924 - Münih'teki darbe girişimi dolayısıyla Nazi lideri Adolf Hitler, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat sadece 9 ay hapis kaldı ve bu sırada Mein Kampf (Kavgam) adlı kitabını yazdı.

1925 - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi kuruldu.

1926 - Türkiye'de 30 Ağustos'un, "Zafer Bayramı" olarak kutlanması hakkındaki kanun kabul edildi.

1939 - İspanya'da milliyetçiler, İspanya İç Savaşı'nın resmi olarak bittiğini açıkladılar.

1947 - Çocuğu olmayan II. Georgios'un ölümünün ardından ağabeyi I. Paulos, Yunanistan Kralı oldu.

1948 - Soğuk Savaş: Sovyetler Birliği'nin direktifleri doğrultusunda Doğu Almanya Hükûmetine bağlı askeri güçler, Batı Berlin'i karadan ablukaya aldı.

1948 - İstanbul Fındıklı'daki Güzel Sanatlar Akademisi binası yandı.

1949 - Serbest İrlanda Devleti'ni oluşturan güneydeki 26 kontluk birleşerek, İrlanda Cumhuriyeti'ni oluşturdu.

1949 - Newfoundland, Kanada'ya katıldı.

1950 - BM, Kudüs'ün ikiye bölünmesi planını kabul etti.

1955 - Kıbrıs Rumları, Ada'nın Birleşik Krallık'tan bağımsız olmasını öngören, EOKA hareketini başlattılar.

1955 - Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı faaliyete geçti.

1957 - Batı Almanya'da bilim insanları, nükleer silahlar üzerine çalışmayı reddetti.

1958 - Kıbrıs'ta EOKA'cılar Britanya'ya savaş ilan etti. EOKA'nın lideri Georgios Grivas, Türklere de gözdağı verdi.

1961 - Türkiye'de 27 Mayıs Darbesi'nden sonra faaliyetleri yasaklanan siyasi partilerin faaliyetleri kısmen serbest bırakıldı.

1964 - Başpiskopos Makarios'un Kıbrıs Türk Alayı'nın Garnizonuna dönmesi önerisi, Türk Hükümetince reddedildi.

1969 - Münir Nurettin Selçuk'un Amerika'da verdiği konser, 525 televizyon tarafından naklen yayınladı.

1970 - Richard Nixon, ABD'de satılan tütün ürünlerinde uyarı yazılarının yer almasını öngören ve televizyon ve radyoda tütün ürünlerinin reklamlarının yapılmasını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

1971 - Robert Kolej, olaylar nedeniyle 4 günlüğüne kapatıldı.

1975 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi kuruldu.

1976 - Apple; Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kuruldu.

1979 - Humeyni, İran İslam Cumhuriyeti'ni ilan etti.

1981 - Yaz saati uygulaması, Sovyetler Birliği'nde ilk kez hayata geçirildi.

1982 - Nokta dergisi yayın hayatına başladı.

1991 - Varşova Paktı feshedildi.

1999 - Kuzeybatı Toprakları'ndan ayrılan Nunavut, Kanada'nın bölgesi oldu.

2001 - Yugoslavya'nın eski Başkanı Slobodan Milošević, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmak üzere polise teslim oldu.

2001 - Hollanda, eşcinsel evliliği yasallaştıran dünyanın ilk ülkesi oldu.

2002 - Ötanazi, Hollanda'da yasallaştı.

2004 - Google, Gmail'i halka duyurdu.

2005 - 24. Uluslararası İstanbul Film Festivali "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", sinema sanatçısı Sophia Loren'e verildi.

2005 - Türkiye'de 10 yıl süren 61 sanıklı Hizbullah davasında 22 tetikçi, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

2009 - Hırvatistan ve Arnavutluk NATO'ya katıldı.

1 NİSAN ŞAKALARI: 1 Nisan şakaları, yaratıcı eğlenceli ve yeni 1 Nisan şakaları neler soruları bugün en çok arananların başında geldi. Tarih boyunca farklı isimlerle adlandırılan 1 Nisan 'aptallar günü' 'Balık günü' olarak bilinir. Bu günde insanlar birbirine şaka hazırlar ve keyifli anılar biriktirir. İşte en eğlenceli, yeni ve komik 1 Nisan şakaları.

HAMİLEYİM ŞAKASI: Evet itiraf edelim kulağa pek şaka gibi gelmiyor ama 1 Nisan'ı unutulmaz kılacak şakalardan biri de hamileyim şakası olabilir. Mesela internetten bulacağınız pozitif sonuçlu hamile testini kesip, kendi fotoğrafınıza ekleyebilirsiniz şaka yapmak istediğiniz kişiye 'hamileyim' diyerek yollayabilirsiniz.

POSTİJ ŞAKASI: Kız arkadaşınızın saç rengine uygun bir postiş bulun ve onun en değerli parçasını kesmiş gibi yapın.

YENEBİLEN KOLA ŞİŞESİ: Kola şişesi içine kahverengi jöle koyup kesilip yenilebilen bir kola şişesi de denemek mümkün.

UYUYAN YANDI: Uyuyan arkadaşınızı diş macunuyla bir Rock Star’a çevirebilir, hatta ona ufak bir uyku solosu yaptırarak videoya alabilirsiniz.

CİPSTEN BROKOLİ ÇIKSIN: Gerçek kötülük için cips paketinin için brokoli ya da havuç da doldurabilirsiniz.

KARTON KUTU VE SU DOLU BALON: Karton bir kutu bulunur içine son raddeye kadar sisirilmis su dolu balon konur.Yüksekçe bir yerden gözümüze kestirdiğimiz kurbana su kutuyu tutar mısın denir. Sonra seyreyleyin gümbürtüyü. Balon patlar kutunun deliklerinden sular boşalır. Olay hos bir kovalamacayla son bulur.

DİŞ MACUNLU BİSKÜVİ: Bir paket kremalı bisküvi alınır. Bir kaç bisküvi ortadan bölünür ve kremaları alınır yerine diş macunu sıkılır. Sırası ile pakete bir diş macunlu bir normal bisküvi üst üste dizilir. Saka yapılacak arkadaşın yanına gelindiğinde bir tane ağzımıza atarız sonra arkadaşa ikram ederiz. Doğal olarak bööööoo bu ne bicim bisküvi diyecektir. Siz durumu çaktırmadan ne olmuş gayet güzel deyip sıradaki normal bisküvicide azınıza atarsınız. Bir daha dene deyip sıradaki öbür bisküviyi de tekrar ikram edersiniz.

ÜNLÜ BİRİ GİBİ: Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

EVLENMEYİ DÜŞÜNENLER İÇİN 1 NİSAN ŞAKASI: Bir erkek sevgilisinin yanındayken yüksek bir yerden aşaüı aylıyormuş gibi yapıyor. Sevgilisi arkasından merak içinde koşup baktığında ise üzerine düştüğü yatağın üzerinde yazan şeyi görür. Yatağın üstünde şöyle yazmaktadır… Benimle evlenir misin?

KLASİK KALABALIK ORTAM ŞAKALARI: Kalabalıkta yapılan sakalar vardır. Bunlar klasikleşmiş sakalar olsa da bir bahsedelim. Üç dört kişi bir araya gelinir, kalabalık bir sokakta yürümeye başlanır tam birileriyle karşılaşıldığı zaman sanki önünde ip varmış da sanki üzerinden geçiliyormuş gibi bacaklar kal dirilir. Çok kişi olması inandırıcılığı arttırır. Ya da ip yerine sanki bir şey varmış gibi bir yerde bir noktaya odaklanarak ayni anda bakılır. Bu arada saka yapılan kişilerin tepkisini gözlemlemek için bir kişi görevlendirilir. Hep birlikte yukarı bir yere bakmak da olabilir ancak çok bilinen bir sakadır

1 NİSAN’IN TARİHÇESİ: 1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa’da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart’tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles’in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan’da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan’a “aptallar günü” adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler.

Nisan 1'in tarihi hakkında her kültürde farklı bir efsane bulunur. Bunlar içerisinde en yaygın olanı ise Fransa'ya ait olanıdır. Fransızlar bu güne Poisson d'avril derler, yani Nisan Balığı. 1564 yılında Fransa Kralı IX. Charles, yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırır. Bu arada 1 Nisan'ı yılın ilk günü olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan'ı yılbaşı kabul edenlere ise Nisan Balığı denmeye başlanır.