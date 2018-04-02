1 Nisan 2018 reyting sonuçları bomba Survivor 2018 mi Savaşçı mı

1 Nisan 2018 Pazar günü reyting sonuçları ne oldu? 1 Nisan 2018 Pazar günü reytinglerinde kim galip geldi? Survivor 2018 eleme adayları kimler çok şaşırttı. Jet Sosyete Savaşçı ne yaptı? İşte 1 Nisan 2018 Pazar günü reyting sonuçları

Pazar akşamları, ekran rehberi hayli yoruyor. TV 8 ekranlarında fenomen yarışma programı Survivor 2018 bomba gibi yoluna devam edecek. Star TV ekranlarında Gülse Birsel'in tartışmalı dizisi Jet Sosyete, FOX TV ekranlarında bir grup askerin hayatının anlatıldığı Savaşçı, Kanal D biteceği iddia edilen Çocuklar Duymasın'ı, ATV Cennetin Gözyaşları'nı ve TRT 1 Aslan Ailem'i yayınlıyor. Bu kıyasıya rekabete ise geçtiğimiz hafta adından oldukça söz ettiren Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Tehlikeli Karım dizisi eklendi. Peki tüm karmaşada 1 Nisan 2018 Pazar akşamı reytinglerinde neler oldu? 1 Nisan 2018 Pazar akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 1 Nisan 2018 Pazar reyting sonuçları... Twitter

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Survivor 2018, Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kaybettiği akşamda Total, AB ve ABC'de zirveyi görerek pazar akşamını lider olarak kapattı. Ayrıca dün akşam Survivor 2018'de çok entersan şeyler olacağı açıklandı. Peki Listenin geri kalanında durum ne? Beraber bakalım! Twitter

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1 Nisan Pazar günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 18.76 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor zirveyi kaptı. İkinci sırada 16.5 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Savaşçı yer alırken, üçüncü sırada ise 10.87 share ile Kanal D'de ekrana gelen Çocuklar Duymasın yer aldı. Twitter

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