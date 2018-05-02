1 milyon takipçisi var ama gerçeği öğrenen şaşırıyor!

Miquela isimli sosyal medya fenomen son günlerde dünyada yankı uyandırdı. Onu bu kadar ünlü yapan ise büyük sırrı...

Miquela isimli sosyal medya fenomen son günlerde dünyada yankı uyandırdı. Onu bu kadar ünlü yapan ise büyük sırrı. Bakın 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzelin sırrı neymiş... Son dönemlerin en popüler sosyal medya uygulamalarından biri hiç kuşkusuz Instagram.Görsel odaklı bu paylaşım mecrasında ise son dönemde Miquela isimli bir kullanıcı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Twitter

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1.1 milyonu aşkın takipçisi olan Miquela sıradan insanlar gibi hem havalı hem de arkadaşlarıyla birlikte fotoğraflar paylaşıyor. Fakat Miquela hakkındaki gerçeği öğrenen Instagram kullanıcıları şaşkına döndü. Bazen tek başına bir moda dergisine poz veriyormuş gibi görüntülenen Miquela bazen de arkadaşlarıyla buluştuğu zaman çekilmiş kareleri paylaşıyor. Twitter

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Fakat Miquela’nın bir sırrı var ve bunu öğrenenler şaşkına dönüyor. Güzel kareler paylaşan Miquela aslında gerçek bir insan değil. Silikon Vadisi’nde kurulan Brud isimli girişimin bir ürünü olan Miquela, aslında sanal bir karakter. Hiper gerçekçi bir tarzda tasarlanan ve geliştirilen Miquela herkesi şaşkına çeviriyor. Twitter

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