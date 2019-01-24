  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

1 milyon kişinin girdiği KPSS sınavında kaç kişi sıfır çekti? İşte cevabı

1 milyon kişinin girdiği KPSS sınavında kaç kişi sıfır çekti? İşte cevabı

ÖSYM KPSS Ortaöğretim Sınavı raporu yayımladı. Raporda 1 milyon 23 bin 404 adaydan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de sıfır puan çekenlerin sayısı 56 bin 633 olduğu belirtildi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 24-01-2019 13:31 - Güncelleme: 24-01-2019 13:31

ÖSYM, KPSS Ortaöğretim Sınavı raporunu yayımladı. Raporda sınavın KPSSP94 puan türü esas alınarak yapıldığı belirtildi. Rapora göre, 2018 KPSS Ortaöğretim sınavına başvuran 1.183.245 adaydan 1.024.001'i sınava girdi ve 1.023.404 adayın sınavının geçerli kabul edildi.

Ayrıca sınavı geçerli olan 1.023.404 adaydan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de sıfır puan çeken 56.633 adayın KPSSP94 puanının hesaplanmadığı belirtildi.


Raporda şunlar açıklandı:
Adayların KPSSP94 puan dağılımları incelendiğinde 53,78 ile 100 aralığında bulunduğu ve 60-69 puan aralıklarında yoğunlaştığı görülmüştür.

2018 KPSS Ortaöğretim'de Genel Yetenek Testinin ortalaması 19,81 ve Genel Kültür Testinin ortalaması 21,83 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, Genel Yetenek Testinin, Genel Kültür Testine göre adaylara daha zor geldiğini göstermektedir.

Ayrıca sınava en çok meslek lisesi ve açıköğretim lisesi mezunlarının katıldığı açıklandı. Sınavda Genel Yetenek kısmında sözel bölümde ortalama 10,68, sayısal bölümde ise yalnızca 4,78 oldu. Toplamda 60 soruda ham puan ortalaması sadece 15,46 oldu. Genel Kültür kısmında ise 60 soruda yalnızca 16,17'lik bir ham puan ortalaması yakalandı.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 1 milyon kişinin girdiği KPSS sınavında kaç kişi sıfır çekti? İşte cevabı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro