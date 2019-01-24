1 milyon kişinin girdiği KPSS sınavında kaç kişi sıfır çekti? İşte cevabı

ÖSYM, KPSS Ortaöğretim Sınavı raporunu yayımladı. Raporda sınavın KPSSP94 puan türü esas alınarak yapıldığı belirtildi. Rapora göre, 2018 KPSS Ortaöğretim sınavına başvuran 1.183.245 adaydan 1.024.001'i sınava girdi ve 1.023.404 adayın sınavının geçerli kabul edildi.

Ayrıca sınavı geçerli olan 1.023.404 adaydan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her ikisinden de sıfır puan çeken 56.633 adayın KPSSP94 puanının hesaplanmadığı belirtildi.



Raporda şunlar açıklandı:

Adayların KPSSP94 puan dağılımları incelendiğinde 53,78 ile 100 aralığında bulunduğu ve 60-69 puan aralıklarında yoğunlaştığı görülmüştür.

2018 KPSS Ortaöğretim'de Genel Yetenek Testinin ortalaması 19,81 ve Genel Kültür Testinin ortalaması 21,83 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, Genel Yetenek Testinin, Genel Kültür Testine göre adaylara daha zor geldiğini göstermektedir.

Ayrıca sınava en çok meslek lisesi ve açıköğretim lisesi mezunlarının katıldığı açıklandı. Sınavda Genel Yetenek kısmında sözel bölümde ortalama 10,68, sayısal bölümde ise yalnızca 4,78 oldu. Toplamda 60 soruda ham puan ortalaması sadece 15,46 oldu. Genel Kültür kısmında ise 60 soruda yalnızca 16,17'lik bir ham puan ortalaması yakalandı.