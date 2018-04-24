1 Mayıs okullar tatil mi MEB 30 Nisan tatil açıklaması

1 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi soruları özellikle öğrencilerin gündemi. 1 Mayıs işçi bayramı yurt genelinde kutlanan günlerden biri ve 1 mayıs resmi tatil. Yani 1 Mayıs Salı günü okullar, bankalar, PTT şubeleri ve kamu daireleri kapalı olacak. Peki 1 Mayıs öncesi, 30 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Bu konu hakkında henüz MEB'den resmi bir açıklama gelmedi. Eğer 30 Nisan pazartesi günü tatil ilan edilirse. Okullar 4 gün tatil olacak. Öğrenciler 28 Nisan-29 Nisan-30 Nisan ve 1 Mayıs'ta toplam 4 gün tatil yapmış olacak.

MEB bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı, önümüzdeki günlerde 30 Nisan tatil mi sorusunun cevabının MEB tarafından verilmesi bekleniyor. Gelişmeler haberimizde olacak.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ: Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs geçtiğimiz yıllarda ülkemizde de resmi tatil olarak kutlanmış ve tatil yapılmıştı. Vatandaşlar şimdi ise 1 Mayıs'ın 2018 yılında tatil olup olmadığını merakla araştırıyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi 1 Mayıs 2018 tarihinde resmi tatil uygulaması geçerli olacak ve 1 Mayıs Salı günü okullar tatil olacak, kamu işçileri resmi tatil yapacak. Aynı zamanda özel sektörde de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda şirketin isteğine göre tatil yapılmaktadır.