1 Mayıs nerede kutlanacak Memur-Sen duyurdu

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Şanlıurfa’da kutlayacaklarını açıkladı.

Göbeklitepe’nin Şanlıurfa’da bulunmasına vurgu yapan Memur-Sen “1 Mayıs’ta biz, Göbeklitepe keşfinden sonra, insanlığın başlangıç noktası sayılabilecek olan ve ‘şanlı’ unvanına layık görülen Urfa’dan, emeğin ve tüm kamu görevlilerinin, insanlığın ve mazlum insanların sesini, sözünü ve taleplerini yükselteceğiz” dedi.

Öte yandan Taksim Meydanı yasaklandığından bu yana her 1 Mayıs’ta kutlamanın yapılacağı alan tartışma konusu oluyor. DİSK ve KESK, son yıllarda Taksim dışındaki alanları dolduruyor. Her iki sendikanın bu sene nerede toplanacağı ise henüz belli değil.