1 Mayıs İşçi Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'nin dört bir yanında, çeşitli organizasyonlarla kutlandı. Kimileri mehter takımı ile kimileri yürüyüşle güne eşlik ettiler. Belirlenen bölgelerde toplanan işçi sendikaları, siyasi parti temsilcileri ve öğrencilerden oluşan gruplar, ellerinde dövizler ve pankartlarla sloganlar eşliğinde, güne renk kattılar. İşte Türkiye'nin dört bir yanından 1 Mayıs İşçi Bayramı manzaraları.