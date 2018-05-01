1 Mayıs işçi Bayramı resimli mesajları kısa kutlama sözleri-2018

Bugün 1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Günü bu özel ve anlamlı gün için en güzel resimli 1 Mayıs mesajlarını ve kısa 1 Mayıs kutlama sözlerini sizler için bir araya getirdik. Türkiye'de ilk kez 1923 yılında kutlanan İşçi Bayramı mesajları sözleri haberimizde.

1 Mayıs işçi Bayramı resimli mesajları kısa kutlama sözleri-2018

1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Günü'ne özel en güzel kutlama mesajları, resimli işçi bayramı mesajları ve işçi bayramı kutlama sözleri haberimizde. Dünya üzerindeki birçok ilde bayram olarak kutlanan 1 Mayıs işçi bayramı Türkiye'de resmi olarak ilk kez 1923 yılında kutlanmıştır.
1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Günü bugün, yani salı günü ülkemizde kutlanacak.

118
1 Mayıs işçi Bayramı resimli mesajları kısa kutlama sözleri-2018

Dünyada birçok ülkede bayram havasında kutlanan İşçi Bayramı ülkemizde de ilk kez 1923 yılında kutlanmaya başladı. 1 Mayıs'a özel en güzel resimli mesajları, 1 Mayıs kutlama mesajları ve 1 Mayıs işçi bayramı tebrik sözleri derlemesi haberimizde.

218
1 Mayıs işçi Bayramı resimli mesajları kısa kutlama sözleri-2018

1 Mayıs, işçi ve emekçiler tarafından kutlanan ve dünya çapında bayram olarak ilan edilmiş bir gün... Türkiye'de ilk kez 1923'te kutlanan 1 Mayıs, 2008 yılının Nisan ayında "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanılmaya başlanmıştır. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. İşte 1 Mayıs kutlama mesajları, 1 Mayıs sözleri

318
1 Mayıs işçi Bayramı resimli mesajları kısa kutlama sözleri-2018

- Yepyeni bir güneş doğar dağIarın dorukIarından, MutIu bir hayat fiIizIenir kavganın ufukIarından, Yurdumun mutIu günIeri mutIak geIen gündedir.


418
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro