1 Mayıs işçi Bayramı resimli mesajları kısa kutlama sözleri-2018

1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Günü'ne özel en güzel kutlama mesajları, resimli işçi bayramı mesajları ve işçi bayramı kutlama sözleri haberimizde. Dünya üzerindeki birçok ilde bayram olarak kutlanan 1 Mayıs işçi bayramı Türkiye'de resmi olarak ilk kez 1923 yılında kutlanmıştır.

1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Günü bugün, yani salı günü ülkemizde kutlanacak.