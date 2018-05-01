1 Mayıs 2018 İstanbul kuş uçurtulmadı sokaklar bomboş kaldı!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı nedeniyle İstanbul'da adeta kuş uçurtulmuyor. Emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı İstanbul sokaklarından gelen fotoğraflar, İstanbul'da normal zamanlarda asla göremeyeceğiniz türden.
İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nda resmi kutlamalar Maltepe Miting Alanı’nda yapılacak, ancak Taksim Meydanı’na çıkmak isteyecekler olması ihtimali üzerine polis sabah erken saatlerden itibaren bölgeyi abluka altına aldı.
Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen yaklaşık 15 kişilik gruba polis müdahale etti. Taksim’e çıkan tüm yollar kapatıldı. Ayrıca kutlamaların yapılacağı Maltepe sahiline çıkan ara yollar da barikatlar ve çekici araçlarla kapatıldı. Ankara'da da bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’ kapsamında saat 04.00’ten etkinlik bitimine kadar Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapattı.
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