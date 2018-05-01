1 Mayıs 2018 İstanbul kuş uçurtulmadı sokaklar bomboş kaldı!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı nedeniyle İstanbul'da adeta kuş uçurtulmuyor. Emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı İstanbul sokaklarından gelen fotoğraflar, İstanbul'da normal zamanlarda asla göremeyeceğiniz türden.

1 Mayıs 2018 İstanbul kuş uçurtulmadı sokaklar bomboş kaldı!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı nedeniyle İstanbul'da adeta kuş uçurtulmuyor. Emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı İstanbul sokaklarından gelen fotoğraflar, İstanbul'da normal zamanlarda asla göremeyeceğiniz türden.

131
1 Mayıs 2018 İstanbul kuş uçurtulmadı sokaklar bomboş kaldı!

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nda resmi kutlamalar Maltepe Miting Alanı’nda yapılacak, ancak Taksim Meydanı’na çıkmak isteyecekler olması ihtimali üzerine polis sabah erken saatlerden itibaren bölgeyi abluka altına aldı.

231
1 Mayıs 2018 İstanbul kuş uçurtulmadı sokaklar bomboş kaldı!

Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen yaklaşık 15 kişilik gruba polis müdahale etti. Taksim’e çıkan tüm yollar kapatıldı. Ayrıca kutlamaların yapılacağı Maltepe sahiline çıkan ara yollar da barikatlar ve çekici araçlarla kapatıldı. Ankara'da da bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

331
1 Mayıs 2018 İstanbul kuş uçurtulmadı sokaklar bomboş kaldı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’ kapsamında saat 04.00’ten etkinlik bitimine kadar Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapattı.

431
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro