1 Mayıs 2018 İstanbul kuş uçurtulmadı sokaklar bomboş kaldı!

Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen yaklaşık 15 kişilik gruba polis müdahale etti. Taksim’e çıkan tüm yollar kapatıldı. Ayrıca kutlamaların yapılacağı Maltepe sahiline çıkan ara yollar da barikatlar ve çekici araçlarla kapatıldı. Ankara'da da bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

