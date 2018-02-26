1 Mart'ta kar geliyor 28 ili vuracak! Bu hava durumu şaşırtıcı

TÜRKİYE bu yıl kara hasret kaldı. Beklenen kar yağışı için sonunda meteorolojiden haber geldi. Şubat ayı sulu kar yağışı ile çarşamba günü veda ederken, Mart ayı şanına uygun bir giriş yapacak. 1 Mart Perşembe günü 28 ilde kar yağışı başlayacak. Meteorolojinin bu hafta için yaptığı hava durumu tahmini aslında hayli şaşırtıcı oldu. Çünkü bu hafta 4 mevsimde görülen herşeyi yaşayacağız. Önce yağmur, çarşambadan itibaren kar ve cumadan itibaren bahar güneşi etkili olacak. 1 Mart'ta görülecek kar yağışı da tadımlık olacak. Zira meteoroloji verilerine göre sıcaklık haftasonu 13-15 derece civarına çıkacak ve bahara geçiş yapılacak. İşte haftanın hava durumu tahmini;
1 MART'TA KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER : Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır sözüne uygun olarak 1 Mart'ta 28 ilde kar yağışı başlayacak. Meteorolojinin yayınladığı haftalık hava durumu tahminine göre kar yağışı görülecek iller şunlar : İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Karaman, Niğde, Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis ve Hakkari.
İSTANBUL HAVA DURUMU : İstanbul bu yıl kara hasret kaldı. Meteorolojinin verilerine göre İstanbulluların yolunu gözlediği kar çarşamba günü sulu kar yağışı ile başlayacak. 6 derece olan hava sıcaklığı 1 Mart perşembe günü 3 derecenin altına inecek ve İstanbul'da kar yağışı başlayacak. İstanbul'un haftalık hava durumu tahminine göre cuma günü ortalık yeniden güllük gülistanlık olacak. Hava sıcaklığı 10 derecenin üstüne çıkacak ve İstanbul'un kar keyfi tadımlık olacak. İşte kar yağışı beklenin diğer illerin hava durumu raporu;
Bursa hava durumu tahmini. Meteorolinin haftalık analizine göre kar yağışı 1 Mart 2018 perşembe günü geliyor.
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