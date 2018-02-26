1 Mart'ta kar geliyor 28 ili vuracak! Bu hava durumu şaşırtıcı

TÜRKİYE bu yıl kara hasret kaldı. Beklenen kar yağışı için sonunda meteorolojiden haber geldi. Şubat ayı sulu kar yağışı ile çarşamba günü veda ederken, Mart ayı şanına uygun bir giriş yapacak. 1 Mart Perşembe günü 28 ilde kar yağışı başlayacak. Meteorolojinin bu hafta için yaptığı hava durumu tahmini aslında hayli şaşırtıcı oldu. Çünkü bu hafta 4 mevsimde görülen herşeyi yaşayacağız. Önce yağmur, çarşambadan itibaren kar ve cumadan itibaren bahar güneşi etkili olacak. 1 Mart'ta görülecek kar yağışı da tadımlık olacak. Zira meteoroloji verilerine göre sıcaklık haftasonu 13-15 derece civarına çıkacak ve bahara geçiş yapılacak. İşte haftanın hava durumu tahmini;