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1 kamyonet CD ve harddisk çıktı! Hepsi özel şifrelenmiş şantaj görüntüleri mi?

1 kamyonet CD ve harddisk çıktı! Hepsi özel şifrelenmiş şantaj görüntüleri mi?

Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon kapsamında bir depoda bir kamyonet dolusu CD ele geçirildi. Ele geçirilen tüm CD'lerin özel yöntemle şifrelendiği ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın bir aylık meyve masrafının 30 bin lira olduğu belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 15-07-2018 08:21 - Güncelleme: 15-07-2018 08:21

ADNAN Oktar ve grubuna yönelik operasyonun kapsamında Beykoz’daki bir depodan bir kamyonet dolusu CD ele geçirildi. Adnan Hoca'nın arşivi olduğu belirtilen bir kamyonet dolusu CD, harddisk ve bilgisayarı incelemeye alan polisler tüm dijital materyallerin özel yöntemlerle şifrelendiğini ortaya çıkardı. Uzman polisler, dijital kanıtlardaki şifreleri kırmaya çalışıyor. CD ve harddisklerde Adnan Hoca grubunun şantaj görüntülerini ve kara para trafiğine ait bilgileri saklamış olabileceği değerlendiriliyor. 

VİLLANIN AYLIK MASRAFI DUDAK UÇUKLATTI... Öte yandan Adnan Hoca'nın kaldığı Kandilli sırtlarındaki Boğaz manzaralı villanın aylık gideri dudak uçuklattı. Büyük bir bölümü kaçak olan labirent şeklinde yaklaşık 100 odalı villanın aylık elektrik faturası ortalama 20 bin lira. 30 müridinin sürekli kaldığı villada bulunanların sayısı, gün içerisinde ziyaretçilerle birlikte 50’yi geçiyor. Su faturası aylık ortalama 20 bin lira. Oktar, su faturasını düşürmek için 4 yıl önce villa bahçesine artezyen kuyu yaptırmış. Kullanma suyu kuyudan karşılanarak villanın su faturası biraz düşürülmüş.

MEYVALER KASA KASA ALINIYORDU... Villada kalan müritlerin hepsinin temizlik, bahçe bakımı, ihtiyaçların karşılanması gibi çeşitli sorumluluk alanı var. Mutfak ihtiyaçlarını karşılayan müritler, Çengelköy’de belirli esnaflardan alışveriş yapıyor. İlaçlar da hep aynı eczaneden alınıyor. Haftada iki defa manava giden müritler kasa kasa meyve ve sebze alıyor. Ay sonu toplu fatura kesilip ödeme yapılıyor. Oktar’ın yaşadığı villanın sadece aylık manav masrafının 30 bin lira olduğu ifade ediliyor.

AKARYAKITI TEK BİR İSTASYONDAN ALIYORLARDI... Villada bulunan yaklaşık 20 aracın yakıtı da yine Çengelköy’deki aynı istasyondan alınıyor. İstasyonla yapılan anlaşmayla yakıt masrafı ay sonu toplu ödeniyor. Yakıt masrafının da aylık 25 bin lira civarında olduğu belirtiliyor. 

10 YILLIK MÜRİDİ ANATTI... Adnan Oktar’ın yanında 10 yıl duran Ümit Kuruca “Evin masrafları çok fazlaydı. Müritlerin sayısı çok olduğu için her şey kasa kasa gelirdi. Asla belirlenen esnafın dışında kimseden alışveriş yapılmazdı. İlacı bile belirlenen eczaneden alırdık. İçeride yüzlerce kamera var. Hepsi gece gündüz çalışırdı. Yüksek miktarda elektrik parası geliyordu. Sadece villanın mutfak ve diğer giderleri aylık 100 bin lirayı geçiyordu” dedi. 

İŞTE ADNAN OKTAR'IN KAÇIŞ YOLU... Kandilli’de orman içindeki villada yaşayan Adnan Oktar’ın sonradan yaptırdığı bir yol ortaya çıktı. Villanın Eşref Bitlis Sokak üzerinden iki girişi var. Birisi yaya girişi olarak kullanılıyor. Diğerinden ise araçla giriliyor. Operasyonun ardından polis ekipleri giriş kapıları önünde nöbet tutmaya başladı. Oktar’ın bu iki kapı dışında direkt sahile inmek için patika yol yaptırdığı ortaya çıktı. Yaklaşık bir metre genişliğinde merdivenlerden oluşan yol dar bir kapıdan Vaniköy Caddesi’ne sahil yoluna çıkıyor. Komşular villaya çıkan dar kapıda sürekli bir aracın bekletildiğini söylüyor. Kapının girişinde iki kamera bulunuyor. Ayrıca merdivenlere de kameralar yerleştirilmiş. Operasyon sabahı polis, arazide Oktar’ı ararken sahil yoluna çıkan gizli kapıyı tespit etti.

'BİZ ÇİVİ BİLE ÇAKAMAZKEN ONLAR KAT ÇIKIYORDU'... Adnan Oktar’ın villasının bitişiğinde yaşayan Halit Uğurlu, villanın Mustafa Cüre’ye ait olduğunu, Cüre vefat ettikten sonra çocuklarının kiraya verdiğini belirterek şunları söyledi: “Bahçede iki katlı eski bir ev vardı. Oktar 20 yıldır burada yaşıyor. O küçük ev her geçen gün büyümeye başladı. Her yıl kaçak bölümler yaptı. Biz çivi bile çakamazken onlar kat çıktı. Şimdi 100 odalı birden fazla ev var içeride. Villaya giden yol telle kapatıldı. Önceden herkesin girebildiği bir yoldu. Oktar, sabah ve akşam villadan çıkardı. Her gittiğinde korumaları sokağı kapatır, çıkmamıza izin vermezlerdi. İçeride çoğu zaman eğlenceler olurdu. Müzik sesi gecelere kadar susmazdı. Villanın arazisi iki dönüm kadardı. Çevresindeki kamu ormanını içine alacak şekilde tel çekti.” 

Bir başka komşu ise “Adamları üzerimizde korku yaratmıştı. Sokaklar araba dolardı. Korumalarla tartıştığımızda hemen bize silah gösterirlerdi” dedi.

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Adnan Oktar
ADNAN OKTAR KİMDİR?

Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyük

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