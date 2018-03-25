1 hafta önce evlendiler Arda Turan'dan şok 'Senin kafanı gözünü kırarım'

Kısa bir süre önce dünyaevine giren Arda Turan, Aslıhan Doğan Turan çifti herkesi şoke etti. Bir mekan çıkışı görüntülenen Arda Turan, gazeteciler çattı.

Yaklaşık iki hafta önce nikah masasına oturan Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti, önceki gün Nişantaşı’nda yemekteydi. Restoran çıkışında yöneltilen bir soru ünlü futbolcuyu sinirlendirdi, ortam gerildi.

Başakşehir’de forma giyen ünlü futbolcu Arda Turan, önceki akşam eşi Aslıhan Doğan, kardeşi Okan Turan ve onun kız arkadaşı ile Nişantaşı’ndaydı. Ailece restorandan çıkan Arda Turan habercilerle karşılaştı.

Arda Turan bu sırada gazetecilerle kısa bir süre sohbet etti. Bir muhabirin “Aslı Hanım, eşinizin evinde düzenlenen sade bir törenle evlendiniz. Hayalinizdeki düğün nasıldı?” sorusu üzerine Doğan, elini ağzına götürüp fermuar işareti yaparak konuşmayacağını ima etti.



