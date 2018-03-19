1 Günde kolonu temizleyen detoks tarifi

Bağırsaklardaki toksinleri istenmeyen toksinlerden sadece 1 günde temizleyebileceksiniz

Bağışıklık sistemin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi, sindirim sisteminin (kolonun) temizlenmesi oldukça önemlidir. Bağırsaklardaki toksinleri istenmeyen toksinlerden sadece 1 günde temizleyebileceksiniz. Sindirim sistemi için kolonun o kadar çok şey yaptığını düşünürsek, onu her seferinde temizlemek kesinlikle iyi bir fikir olacaktır. Aşağıda, kolonun temizlenmesine yardımcı olacak olan detoks reçetesinde bulanan malzemelerle kolonu 1 günde temizleyebilirsiniz. Twitter

Facebook

Google Plus

1 6

Bağışıklık sistemin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi, sindirim sisteminin (kolonun) temizlenmesi oldukça önemlidir. Bağırsaklardaki toksinleri istenmeyen toksinlerden sadece 1 günde temizleyebileceksiniz. Sindirim sistemi için kolonun o kadar çok şey yaptığını düşünürsek, onu her seferinde temizlemek kesinlikle iyi bir fikir olacaktır. Aşağıda, kolonun temizlenmesine yardımcı olacak olan detoks reçetesinde bulanan malzemelerle kolonu 1 günde temizleyebilirsiniz.

MALZEMELER - 1/2 su bardağı doğal elma suyu (Bağırsakları temizlemede ve kan şekerini dengelemede yardımcı olduğu için) - 1/2 su bardağı ılık içme suyu (Diğer malzemelerin mideye zarar vermesinin önüne geçmek ve toksinlerin daha hızlı bir şekilde vücuttan uzaklaşmasına yardım edip bağırsakları rahatlatmak için) Twitter

Facebook

Google Plus

2 6

Bağışıklık sistemin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi, sindirim sisteminin (kolonun) temizlenmesi oldukça önemlidir. Bağırsaklardaki toksinleri istenmeyen toksinlerden sadece 1 günde temizleyebileceksiniz. Sindirim sistemi için kolonun o kadar çok şey yaptığını düşünürsek, onu her seferinde temizlemek kesinlikle iyi bir fikir olacaktır. Aşağıda, kolonun temizlenmesine yardımcı olacak olan detoks reçetesinde bulanan malzemelerle kolonu 1 günde temizleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu (İçindeki C vitamini güçlü antioksidan özelliği gösterir) - 1 yemek kaşığı taze zencefil suyu (Toksinlerin vücuttan atılmasını, sindirim sistemimizin düzenli çalışmasını ve şişkinliğin azalmasını sağladığı için) Twitter

Facebook

Google Plus

3 6