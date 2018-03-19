1 Günde kolonu temizleyen detoks tarifi

Bağışıklık sistemin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi, sindirim sisteminin (kolonun) temizlenmesi oldukça önemlidir. Bağırsaklardaki toksinleri istenmeyen toksinlerden sadece 1 günde temizleyebileceksiniz. Sindirim sistemi için kolonun o kadar çok şey yaptığını düşünürsek, onu her seferinde temizlemek kesinlikle iyi bir fikir olacaktır. Aşağıda, kolonun temizlenmesine yardımcı olacak olan detoks reçetesinde bulanan malzemelerle kolonu 1 günde temizleyebilirsiniz.
Bağışıklık sistemin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi, sindirim sisteminin (kolonun) temizlenmesi oldukça önemlidir. Bağırsaklardaki toksinleri istenmeyen toksinlerden sadece 1 günde temizleyebileceksiniz. Sindirim sistemi için kolonun o kadar çok şey yaptığını düşünürsek, onu her seferinde temizlemek kesinlikle iyi bir fikir olacaktır. Aşağıda, kolonun temizlenmesine yardımcı olacak olan detoks reçetesinde bulanan malzemelerle kolonu 1 günde temizleyebilirsiniz.
MALZEMELER - 1/2 su bardağı doğal elma suyu (Bağırsakları temizlemede ve kan şekerini dengelemede yardımcı olduğu için) - 1/2 su bardağı ılık içme suyu (Diğer malzemelerin mideye zarar vermesinin önüne geçmek ve toksinlerin daha hızlı bir şekilde vücuttan uzaklaşmasına yardım edip bağırsakları rahatlatmak için)
Bağışıklık sistemin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi, sindirim sisteminin (kolonun) temizlenmesi oldukça önemlidir. Bağırsaklardaki toksinleri istenmeyen toksinlerden sadece 1 günde temizleyebileceksiniz. Sindirim sistemi için kolonun o kadar çok şey yaptığını düşünürsek, onu her seferinde temizlemek kesinlikle iyi bir fikir olacaktır. Aşağıda, kolonun temizlenmesine yardımcı olacak olan detoks reçetesinde bulanan malzemelerle kolonu 1 günde temizleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu (İçindeki C vitamini güçlü antioksidan özelliği gösterir) - 1 yemek kaşığı taze zencefil suyu (Toksinlerin vücuttan atılmasını, sindirim sistemimizin düzenli çalışmasını ve şişkinliğin azalmasını sağladığı için)
Bağışıklık sistemin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi, sindirim sisteminin (kolonun) temizlenmesi oldukça önemlidir. Bağırsaklardaki toksinleri istenmeyen toksinlerden sadece 1 günde temizleyebileceksiniz. Sindirim sistemi için kolonun o kadar çok şey yaptığını düşünürsek, onu her seferinde temizlemek kesinlikle iyi bir fikir olacaktır. Aşağıda, kolonun temizlenmesine yardımcı olacak olan detoks reçetesinde bulanan malzemelerle kolonu 1 günde temizleyebilirsiniz.- 1/2 çay kaşığı deniz tuzu (Zararlı maddelerin vücuttan çok daha rahat atılmasına yardımcı olduğu için)
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