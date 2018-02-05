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1 çocuk annesi şube müdüründen gönüllü askerlik başvurusu

1 çocuk annesi şube müdüründen gönüllü askerlik başvurusu

GAZİANTEP'te, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan, 1 çocuk annesi Gülşah Özlem Ergün (48), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2018 14:18 - Güncelleme: 05-02-2018 14:18

İŞKUR İl Müdürlüğü'nde şube müdürü olan Gülşah Özlem Ergün, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek için silah altına alınmak üzere gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Şahinbey Askerlik Şubesi'ne dilekçe veren Ergün, ailesinin de desteğiyle gönüllü asker olmak istediğini söyledi.

Ülkenin barışı ve huzuru için her türlü görevde savaşıp, ölmeye hazır olduğunu belirten Ergün, "'Milli mücadele ruhu'na sahip Gaziantepli bir kadın olarak al bayrağımızın gökyüzünde özgürce dalgalanması, vatanımızın ve milletimizin birlik ile bütünlüğü için böyle bir karar aldım. Gaziantep'te bulunan askerlik şubesine gelerek ve gönüllü olarak şanlı ordumuzun Afrin'de yaptığı 'Zeytin Dalı Operasyonu'nda görev almak için dilekçe verdim. Bu dilekçeyi vermekteki en büyük amacım, bizler Türkiyeliyiz. Milli mücadele, bizim genlerimizde var. Ülkemizin barış ve huzuru için bize verilecek her türlü görev uğrunda ölmeye, savaşmaya hazır durumdayız. Ben, bu dilekçemle bütün Türkiye adına 'Zeytin Dalı Operasyonu'ndaki Mehmetçiklerimize destek olmak amacıyla vermiş bulunmaktayım" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • asi 05 Şubat 2018 14:40 iyice cılkını çıkardılar bu işin.

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