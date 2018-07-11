0 850 241 02 90'dan gelen mesajlara dikkat edin!

Pishing adı verilen saldırı türü yanlış bir yönlendirme yapılan ve gerçeğini aratmayan internet siteleri üzerinden yapılıyor. Bunlardan biri olan yeni bir yöntem ise kullanıcıların DenizBank hesaplarındaki paraları çalmayı amaçlıyor.

Dolandırıcılık 0 850 241 02 90 numaralı hattan gelen bir SMS mesajı ile başlıyor. "Sayın müşterimiz 513 TL Aidat iadeniz DENIZBANK hesabiniza Aktarilmistir iade linkinden islemi onaylayın" şeklinde bir mesaj ve link içeren mesajdaki bu linke tıklarsanız mobil cihazınız üzerinden sizi bir sayfaya yönlendiriyor.

Bu sayfa aslında DenizBank'ın gerçek internet sayfası şeklinde tasarlanmış. Aslında yönlendirme yaptığında eğer yeni ve güncel bir tarayıcı kullanıyorsanız (mesela Chrome) bir uyarı da alıyorsunuz. Sayfanın zararlı linkler içerdiğini gösteren bu uyarıya aldırmak devam eder ve bankanın internet şubesi bilgilerini girerseniz hesaplarınızın boşaltılma ihtimali ile karşı karşıya kalıyorsunuz.

Çok tehlikeli ve bir anlık dalgınlıkla doğruluğu anlaşılması zor bir yöntem olan Pishing saldırıları her yl binlerce insanı mağdur ediyor. Siz de mağdur olmamak için bu tarz zararlı link içeren bağlantılara tıklama konusunda dikkatli olun.

Eğer olur da bu tarzbir SMS alırsanız bankanızla iletişime geçip olayın gerçekliğini araştırmanızı da öneriyoruz.

Kaynak: Teknolojioku